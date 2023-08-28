Trump’ın sabıka fotoğrafı seçim kampanyasına 7.1 milyon dolar kazandırdı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, bu kez seçim kampanyasına yapılan bağış miktarıyla gündeme geldi. Trump’ın Georgia eyaletindeki Fulton County Hapishanesi’nde çekilen sabıka fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmasının ardından eski ABD başkanının seçim kampanyasına yapılan bağış miktarının 7.1 milyon dolar olduğu açıklandı.
24 SAATTE REKOR BAĞIŞ
Yapılan bağışların büyük bölümünün sabıka fotoğrafı basılı tişört, bardak ve şapka gibi ürünlerden geldiği belirtilirken, cuma günkü tutuklanmanın hemen ardından toplanan 4.18 milyon dolar ile Trump’ın seçim kampanyası 24 saat içinde en yüksek bağış miktarına ulaştı.
İDDİANAME SONRASI 20 MİLYON DOLAR BAĞIŞ
Öte yandan Trump hakkında hazırlanan iddianamelerden bu yana kampanyaya toplam 20 milyon dolar bağışlandığı kaydedildi.
NE OLMUŞTU
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020’de düzenlenen başkanlık seçiminde Georgia eyaletindeki sonuçlara müdahale etmekle suçlandığı dava çerçevesinde gittiği Fulton County Hapishanesi’nde sabıka fotoğrafı çekilmiş, daha sonra 200 bin dolar kefaletle serbest bırakılmıştı. Sabıka fotoğrafı çekilen ilk ABD başkanı olan Trump, fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Seçimlere müdahale. Asla teslim olmayın!” ifadelerini kullanmıştı.
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