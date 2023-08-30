Tulkerem Mülteci Kampı’nda çıkan çatışmada bir Filistinli hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkerem Mülteci Kampı’nda güvenlik güçleri ve silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Polis Sözcüsü Luey Erzikat, yayımladığı yazılı açıklamada, Tulkerem Mülteci Kampı’nda bir vatandaşın açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti.

Güvenlik birimlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığını ifade eden Erzikat, saldırıyı düzenleyen tarafla ilgili herhangi bir bilgi vermedi.

Görgü tanıkları ise kamp girişindeki demir bariyerleri kaldıran Filistin polisi ile silahlı bir grup arasında çatışma çıktığını ifade etti.

Tanıklar, bir kişinin öldüğü olayın ardından kampta gergin bir atmosferin hakim olduğunu söyledi.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan habere göre, Emniyet Teşkilatı Sözcüsü Talal Duveykat, güvenlik güçlerinin aldığı şikayetler neticesinde kamp girişindeki demir bariyerleri ve tehlikeli maddeleri kaldırdığını belirtti.

Duveykat, bunun üzerine bazı silahlı grupların ateş açtığını ve emniyet güçlerinin olaya müdahale ettiğini kaydetti.

Filistinli bazı gruplar, İsrail askerlerinin girişini engellemek için mülteci kamplarının girişlerine demir bariyerler kuruyor.