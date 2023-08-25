Tunceli’de Akçapınar Köyü Cami İbadete Açıldı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Akçapınar köyünde yapımı tamamlanan cami ibadete açıldı.
Akçapınar Köyü Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından hayırseverlerin desteğiyle yapımı tamamlanan cami, cuma namazının ardından dualarla açıldı.
Toplam 350 metrekarelik kullanım alanına sahip caminin açılışına, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Kaymakam Vekili Yunus Emre Fırat, Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erkan Tetik, İl Müftüsü Şevket Dilmaç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, Karayolları 8. Bölge Müdürü Yusuf Güneş, İl Genel Meclis Üyesi Tugay Tayyar, AK Parti İlçe Başkanı Uğur Oğuz Köse, kamu kurumlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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