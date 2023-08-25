Tunus’ta 300 düzensiz göçmen yakalandı

Tunus’ta düzenlenen operasyonlarda, 300 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Tunus Ulusal Muhafızlar Genel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Safaks kentinde 23 Ağustos’u 24’e bağlayan gece 6 düzensiz göç girişiminin engellendiği belirtildi.

Operasyonda, Akdeniz’i geçmeye çalışan 90’ı Tunuslu, 210’u Sahra Altı Afrika ülkelerinden olmak üzere 300 düzensiz göçmenin yakalandığı kaydedildi.

Ulusal Muhafızlar Genel İdaresinden 16 Ağustos’ta yapılan açıklamada da bir gecede 18 düzensiz göç girişiminin engellendiği ve 80’i Tunuslu, 550’si Sahra Altı Afrika ülkelerinden olmak üzere 630 düzensiz göçmenin kurtarıldığı duyurulmuştu.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşmak için Libya ve Cezayir’e sınırı olan Tunus’a geliyor.

Cezayir ve Libya’nın ortasında yer alan Tunus, İtalya’nın güneydeki adalarına yakın olması sebebiyle düzensiz göçmenler için bir geçiş rotası.

Tunus’un güney kentlerinde ikamet eden göçmenler, fırsat buldukça teknelerle Avrupa’ya geçmeye çalışıyor. Her yıl çok sayıda Afrikalı göçmen Avrupa hayaliyle çıktıkları deniz yolculuğunda can veriyor.