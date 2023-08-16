Tunus’ta Katolik Başpiskoposu Gençleri Göç Hayalinden Vazgeçmeye Çağırdı

Tunus’ta Katolik Başpiskoposu Ilario Antoniazzi, gençleri Avrupa’ya göç hayalinden vazgeçmeye çağırdı.

Başkent Tunus’un Halkul Vadi ilçesindeki belediye meydanında dün akşam yüzlerce Hristiyan ve Müslüman’ın katılımıyla ” Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü” kutlamaları yapıldı.

Kutlamalarda konuşan Katolik Başpiskoposu Antoniazzi, Avrupa’ya göç etme hayali kuran gençlere seslendi.

Antoniazzi, “İtalya kafanızdaki rüyalar gibi değil. Ben bir İtalyan olarak bunu söylüyorum. Denizi geçme ve İtalya’ya gitme fikrinden vazgeçin. Güzel ülkenizi sevin.” ifadelerini kullandı.

Her yıl yüzlerce Tunuslu düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşmak için denize açılıyor.

Cezayir ve Libya’nın ortasında yer alan Tunus, İtalya’nın güneydeki adalarına yakın olması sebebiyle Afrikalı düzensiz göçmenler için de bir geçiş rotası.

Afrika’dan Tunus’a gelen düzensiz göçmenler, bir süre Tunus’un güney kentlerinde kaldıktan sonra fırsat bulunca teknelerle Avrupa’ya geçmeye çalışıyor. Her yıl çok sayıda Afrikalı göçmen Avrupa hayaliyle çıktıkları deniz yolculuğunda can veriyor.