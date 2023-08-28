Tunus’ta Orman Yangınları: 26 Aile Tahliye Edildi

Tunus’un Cezayir sınırındaki Cendube vilayetinde çıkan orman yangınları nedeniyle 26 aile bölgeden tahliye edildi.

Cendube Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vilayetteki ormanlarda eş zamanlı olarak 3 noktada yangın çıktığı belirtildi.

Bölge sakini 15 ailenin ve hayvanlarının tahliye edildiği, yangının diğer alanlara sıçramaması için Arkub er-Reyhan bölgesinde itfaiye araçlarıyla savunma hattı kurulduğu ifade edilen açıklamada, yangın söndürme çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi.

Cendube’nin Fernana bölgesinden de 11 ailenin tahliye edildiği aktarıldı.

Tunus’ta yüksek sıcaklıklar ormanlık alanlarda yangın tehlikesini artırıyor.

Tunus Ulusal Meteoroloji Enstitüsünden geçen ay yapılan açıklamada, “benzeri görülmemiş” sıcak hava dalgasının etkisindeki ülkede temmuzun ilk günlerinde ortalama sıcaklığın 50 dereceyi geçtiği belirtilmişti.

Tunus’ta geçen yıl haziran ve temmuz aylarında çıkan 88 orman yangınında yaklaşık 3 bin hektar alan zarar görmüştü.