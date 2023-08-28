Türk Kızılay, Afganistan’da doğuştan engelli çocuğa yardım eli uzattı

Türk Kızılay, Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde yaşayan doğuştan yürüme engelli 10 yaşındaki Abdullah Hogyanival ve ailesine insani yardımda bulundu.

Hogyaney ilçesinde yaşayan, doğuştan yürüme engelli Abdullah Hogyanival, her gün 1,5-2 saat harcayarak dikenli ve dar yollardan büyük güçlük içerisinde emekleyerek okula gitmeye çalışıyordu.

AA’nın temmuz ayında, eğitimine devam edebilmek için zorluklara göğüs geren Hogyanival’in hikayesini haberleştirmesinin ardından Türk Kızılay kendisine ve ailesine insani yardım kararı aldı.

Türk Kızılay Afganistan Delegasyonu ekibi yaklaşık 3-4 saat uzaklıkta bulunan engelli öğrenci Hogyanival’in evine giderek yardımları bizzat teslim etti.

Hogyanival için bir tekerlekli sandalye ve çeşitli kıyafetler, kendisi ve okul arkadaşları için içinde kırtasiye kitleri bulunan okul çantaları, ailesi için de un, bakliyat, yağ, salça ve makarna gibi ürünlerin bulunduğu gıda paketleri temin edildi.

Yardımlar devam edecek

Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanlığı yetkilisi Eyüp Özdağ, Afganistan’daki dar gelirli ailelere yönelik yardımlarının devam edeceğini belirtti.

Özdağ, “Türk Kızılay olarak bağışçılarımızın desteği ile Afganistan’ın birçok bölgesindeki muhtaç ailelere ihtiyaçları doğrultusunda yardımlarımızı ulaştırmaktayız. Anadolu Ajansının haberinde de Abdullah kardeşimizin durumunu öğrendik. Bu durum bizi üzdü. Bunun neticesinde kardeşimize elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalıştık.” dedi.

“Ayaklarıma diken batmayacak”

Engelli öğrenci Abdullah Hogyanival, yardım için Türk Kızılaya teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Okula her gittiğimde dikenler batıyor vücuduma. Bazen ayağım acıyor, bazen de dizim. Oraya kadar sürünerek gidiyorum. Elbiselerim yırtılıyor. Mutlu oldum ve daha iyi ders çalışacağım. Buna çok sevindim. Onunla (tekerlekli sandalye) okula gidip geleceğim ve ayaklarıma diken batmayacak ve dizlerim acımayacak.”

Amca Hamidullah Hogyanival de Abdullah’ı birkaç defa doktora götürdüklerini, kalsiyum eksikliği tespit edildiğini ancak nihai teşhisin ne olduğunu bilmediklerini söyledi.

Afgan Kızılayı Bölge Başkanı Mia Hafizuddin Qamari, Türk Kızılay ekibinin sadece bir kişi için başkent Kabil’den Nangerhar’a gelmesinin çok değerli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

“Türk Kızılayın yegane amacı engelli bir çocuğa kırtasiye yardımında bulunmak. Aynı zamanda bir tekerlekli sandalye de getirdiler. Böylece çocuk bundan sonra daha önceki zorlukları görmeden, elbisesi yırtılmadan okula onunla gidip gelecek. Yıllardır Türk Kızılay Afgan halkına zor zamanlarda yardım etmiştir. Ne zaman bir yerde sel veya deprem olursa oraya yardım götüren ve Afgan halkının yardımına koşan kurum Türk Kızılay olmuştur.”