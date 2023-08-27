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Türk Savaş Gemileri KKTC Limanlarını Ziyaret Edecek

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Ağustos 27, 2023 13:16
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Son Güncelleme: 27.08.2023 16:18

Türk savaş gemileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla KKTC’nin Gazimağusa ve Girne limanlarına ziyaret gerçekleştirecek.

Türk savaş gemilerinin, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Gazimağusa ve Girne kentlerindeki limanlara ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından (GKK) yapılan yazılı açıklamada, TCG Bandırma korvetinin Gazimağusa, TCG Bartın korvetinin de Girne Limanı’nı ziyaret edeceği belirtildi.

Açıklamada, “30 Ağustos 2023 tarihinde 10.00-17.00 saatlerinde TCG Bandırma (F-502) korveti Gazimağusa Limanı’nda, TCG Bartın (F-504) korveti ise Girne Limanı açıklarında alargada halkın ziyaretine açılacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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