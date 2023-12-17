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Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası Konya’da düzenlenecek

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Aralık 17, 2023 07:41
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Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası, 26-29 Aralık tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilecek.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, teknik toplantısı 25 Aralık’ta yapılacak organizasyon, Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Şampiyona erkeklerde 54, 58, 63, 68, 74, 80, 87 ve +87, kadınlarda ise 46, 49, 53, 57, 62, 67, 73 ve +73 kilo sıkletlerinde yapılacak.

Sporcu kayıtları, 20 Aralık’ta sona erecek.
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