Türkiye ve Mısır, 5 yılda ticareti 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır’la 5 yıllık sürede karşılıklı ticareti 15 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, “Amacımız, Mısır’la birlikte bütün Afrika ve Ortadoğu’da, üçüncü ülkelerde sanayi, tarım ve müteahhitlik gibi sektörlerde müşterek teşebbüs işleri yapabilmektir.” dedi.

Bolat, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir Saleh ile birlikte, Mısır-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı’nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Saleh, Bolat ile 2 ay içinde üçüncü toplantılarını gerçekleştirdiklerini anımsatarak, “Bu ziyaret 10 yıldan beri yapılan ilk ziyarettir. Çok önemli bir ziyaret olduğunu buradan vurgulamak istiyorum. İki ülke arasında 10 yıllık durgunluk dönemi yaşanmıştı.” diye konuştu.

İki ülke arasında 2022 sonu itibarıyla 10 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğunu kaydeden Saleh, bu dış ticaret rakamının içinde petrol türevi ürünlerin de bulunduğunu söyledi. Şu anda çok önemli bir plan üzerinde çalıştıklarını anlatan Saleh, “Önümüzdeki 5 yılda 10 milyar doları nasıl 15 milyar dolara çıkarabiliriz diye çalışma yapıyoruz. Petrol dışı malların ticaretinin artırılması ve iki ülke arasında yerel paraların kullanılmasıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Saleh’ten 100. yıl kutlaması

Görüşmelerde Türk firmalarının ürünlerinin Afrika kıtasına ulaşması konusunu da ele aldıklarını bildiren Saleh, bu konuda ro-ro hattının oluşturulmasının önemine dikkati çekti.

Bakan Bolat’ın ziyaretine 175 Türk iş insanının eşlik ettiğini belirten Saleh, iki ülke iş insanlarının yarın düzenlenecek forumlarda bir araya geleceğini ve fikir teatisinde bulunacağını dile getirdi.

Saleh, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutladığına da değinerek, “Bu vesileyle sizlere tebriklerimi iletmek istiyorum. Önümüzdeki günlerin sizler için daha aydınlık olmasını temenni ediyorum.” dedi.

“Güçlerimizi birleştirmek için bir araya geldik”

Bakan Bolat da Saleh’in daveti üzerine geldiği Kahire’de kendisini evinde gibi hissettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Ortadoğu’da maalesef Filistinli kardeşlerimizin çok sıkıntılar ve zorluklar içinde olduğu bir ortamda Türkiye ve Mısır hükümetleri ile iş dünyası olarak güçlerimizi birleştirmek ve daha güçlü bir ekonomik ve ticaret ittifakı meydana getirmek için bir arada olmaya karar verdik. Bundan 2,5 ay önce kardeşimin 10 yıldan sonra ilk defa yaptığı ziyaret kapsamında çok önemli görüşmeler yapmış ve önemli konularda mutabakata varmıştık. Biz de yarın başlayacak Uluslararası İmalat Sanayi Fuarı’na katılmak, Mısırlı iş insanlarıyla Ticaret ve Yatırım Forumu düzenlemek, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı heyetiyle iki ülke arasındaki ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi Toplantısı’nı gerçekleştirmek üzere bu geziyi tertip ettik.”

İki ülke hükümetlerinin 2007’de imzaladığı serbest ticaret anlaşmasıyla 1,5 milyar dolarlık ticaret hacmiyle yola çıktıklarını anlatan Bolat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Geçen yıl itibarıyla 10 milyar dolarlık ticarete ulaştık, 542 Türk firmasının Mısır’da 2,5 milyar dolara yakın yatırımlarıyla bu ekonomik ilişkiler yaygınlaştı. Bundan sonra da amacımız 5 yıllık sürede karşılıklı ticareti 15 milyar dolara çıkarmak ve Türkiye olarak Afrika’da en büyük ticaret ortağımızı olan Mısır ile birlikte bütün Afrika ve Ortadoğu’da, üçüncü ülkelerde sanayi, tarım ve müteahhitlik gibi sektörlerde müşterek teşebbüs işleri yapabilmektir. Güçlerimizi her iki ülkenin iş dünyası ve halkının yararına birleştirmek ve Afrika kıtası için de güçlü açılımlar yapmayı hedefliyoruz. Bundan sonra temaslarımız daha sık olacak.”

Bolat ve Saleh, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesine yönelik deklarasyonu da imzaladı.