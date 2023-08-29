Ukrayna askeri fonları artırmak için cinsel içerik üretimini yasallaştırıyor

Ukrayna’nın yüksek şurası olarak bilenen Verkhovna Rada’daki parlamenterler, pornografi üretimini suç olmaktan çıkaracak bir yasa tasarısı için yeterli imza topladıklarını duyurdu. Önerinin önde gelen destekçisi şura üyesi Yaroslav Zheleznyak, mevcut yasaların yolsuzluğu teşvik ettiğini ve pornonun yasallaştırılmasının askeriye için fon toplamaya yardımcı olabileceğini savundu.

“BU İÇERİKLERİ BİZ ÜRETMELİYİZ”

Zheleznyak, yasa tasarısına ilişkin, “Yalnızca OnlyFans’tan değil, genel olarak bu içeriği üretmekten bahsediyoruz” diyerek, pornografik içerik üretme ve satma suçunun sekiz yıla kadar hapis olan ceza maddesinin Sovyet mirası olduğunu ifade etti.

YARDIM YAPANLARA CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAF GÖNDERİYORLAR

Ukraynalı askerlere veya mültecilere yardım etmek için çıplak fotoğraflar kullanarak fon toplayan bir yardım kuruluşu da bu girişime yardımcı oldu. ‘Teronlyfans’ adlı grup, silahlı kuvvetlere veya mültecilere bağış yapanlara cinsel içerikli fotoğraflarla ödüllendiriyor.