Ukrayna Ordusu Harkiv Bölgesinde Rus Güçlerine Karşı Çatışmalarda Yer Alıyor

Son Güncelleme: 18.08.2023 17:02
Ukrayna ordusunun tank birlikleri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın devam ettiği Harkiv bölgesinde çatışmalara katılıyor. 3. Tank Demir Tugayı, piyade birliklerine destek vermek amacıyla ön cephede görev yapmaktadır. Tank birlikleri, Rus mevzilerine atışlar yapmak için gerekli noktalara yerleşmiştir. AA ekibi, Harkiv bölgesindeki durumu takip ederek tank ve tankçıları görüntülemiştir.
Ukrayna ordusunun tank birlikleri, Harkiv bölgesinde Rus güçlerine karşı çatışmalarda yer alıyor.
Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022’de başlayan savaş devam ederken, Harkiv bölgesinde yoğun çatışmalar yaşanıyor.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 3. Tank Demir Tugayı da bu bölgede görevini yerine getirerek, ön cephede savaşan piyade birliklerine destek çıkıyor.
Söz konusu tugaya bağlı tank birlikleri gerekli noktalara çıkarak Rus mevzilerine atışlar yapıyor.
Harkiv bölgesindeki durumu takip eden AA ekibi, tank ve tankçıları bulundukları pozisyonlarda görüntüledi.
Kaynak: AA
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