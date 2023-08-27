Ukrayna ve Moldova’nın Bağımsızlık Günü Bakırköy’de Kutlandı

Ukrayna ve Moldova’nın Bağımsızlık Günü, Bakırköy’de düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Ukrayna ve Moldova’nın İstanbul başkonsoloslukları, Bakırköy Belediyesi ve Ukrayna Kültür Derneği ile Ukrayna Dayanışma Derneği tarafından her iki ülkenin bağımsızlık günü dolayısıyla Ukrayna Parkı’nda ekinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Ukrayna’nın İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi, Moldova’nın İstanbul Başkonsolosu Sergiu Gurduza, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile her iki ülkeden davetliler katıldı.

Başkonsolos Nedilskyi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Bağımsızlık Günü’nün 24 Ağustos’ta, Moldova’nın ise bugün kutlandığını söyledi.

Türkiye’de de 30 Ağustos’ta Zafer Bayramı’nın kutlanacağını aktaran Nedilskyi, bugünün üç kardeş ülkenin ortak etkinliği olduğunu aktardı.

“Türkiye çok önemli, çok büyük, güçlü bir ülke”

Nedilskyi, Türkiye’nin çok önemli, çok büyük ve güçlü bir ülke olduğunu belirterek, “Komşuluk ilişkileri içinde bu etkinliği organize ettik, vatandaşlarımızı bir araya getirdik ve kutlama yapıyoruz.” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı tam ölçekli savaşın ilk gününden bu yana Türkiye’nin Ukrayna’ya yardım ettiğini kaydeden Nedilskyi, “İnsani yardımlar, savunma sanayi işbirliğimiz çok ciddi manada. Bayraktarlar ve diğer markalar Ukrayna’ya destek vermekte. Bu etkinlikte bir araya gelmekten gerçekten mutluyuz.” diye konuştu.

Türkiye’de 6 Şubat’ta şiddetli bir deprem yaşandığını anımsatan Nedilskyi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından alınan karara uygun olarak Ukrayna’dan kurtarma ekiplerinin ilk günden itibaren ülkeye gelerek çalışmalara katıldığını aktardı.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ise “İnsani yardımlarımızın devam edeceği, kalıcı barışın sağlanması konusunda ülkemiz olarak elimizden gelenlerin fazlasının yapılacağı, savaşların olmadığı, kalıcı barışın sağlandığı günler dileğiyle hem Ukrayna’nın hem de Moldova’nın ulusal bağımsızlık gününü tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, çeşitli yarışmalar düzenlenirken her iki ülkenin şarkıcıları da konser verdi.