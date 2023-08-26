Ukrayna’da 2 Savaş Uçağı Çarpıştı: 3 Pilot Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 26.08.2023 16:58
Ukrayna ordusuna ait 2 savaş uçağının çarpışması sonucu 3 pilot hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Ukrayna ordusuna ait 2 savaş uçağının, ülkede muharebe görevi yaparken çarpıştığı, 3 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, dün Jitormir bölgesinde feci bir uçak kazasının meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, “Muharebe görevini yerine getirirken iki L-39 tipi savaş uçağı gökyüzünde çarpıştı. Ne yazık ki 3 pilot hayatını kaybetti.” ifadeleri kullanıldı.
Ölen pilotlar arasında 40. Taktik Havacılık Tugayının “JUICE” çağrı işaretli tanınmış bir pilotunun da bulunduğu aktarılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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