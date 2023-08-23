Ukrayna’da trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti

KİEV, 23 Ağustos (Xinhua) — Ukrayna’nın iç kesimindeki Vinnytsia kentinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna ulusal polisi bölge departmanı Çarşamba günü yaptığı açıklamada kazanın Salı günü yerel saatle 19.28 civarında, 12 kişiyi taşıyan bir binek aracın Brodetske köyü yakınlarındaki bölgesel bir yolda bir ağır kamyonla çarpışması sonucu meydana geldiğini belirtti.

Sürücü ve aralarında 2-12 yaş aralığındaki 6 çocuğun da bulunduğu tüm yolcular olay yerinde hayatını kaybetti.

Polisin kazaya ilişkin soruşturması devam ederken, 42 yaşındaki kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kamyon sürücüsünün, trafik güvenliği kurallarını ihlal ettiği için cezai suçlamayla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Ukrayna Ulusal Polis Teşkilatı’na göre bu yılın ilk yarısında ülkede meydana gelen trafik kazalarında 1.314 kişi hayatını kaybederken 12.755 kişi de yaralandı.