Ukrayna’dan gelen Joseph Schulte adlı gemi İstanbul Boğazı’na ulaştı

UKRAYNA’nın Odessa Limanı’ndan yola çıkan ‘Joseph Schulte’ adlı Hong Kong bandıralı konteyner gemisi, İstanbul Boğazı’na geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait Kurtarma-6 Römorkörümüz ile bugün saat 06.10’da refakat edilmiş ve Kılavuz Kaptanımız ile kılavuzluk hizmeti verilmiştir. Gemi İstanbul Boğazını geçerek, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı Demirleme sahasında demirlemiştir” ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden konteyner yüklü ‘Joseph Schulte’ adlı Hong Kong bandıralı gemi, Sahil Güvenlik ve Kılavuz Kaptan Gemileri eşliğinde Karadeniz açıklarından İstanbul Boğazı’na saat 06.00 sıralarında giriş yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan da gemiyle ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Rusya-Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022’den bu yana Odesa Limanı’nda kalan Joseph Schulte isimli ‘Yük Gemisi’, İstanbul Boğazı’na kuzeyden girerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait Kurtarma-6 Römorkörümüz ile bugün saat 06.10’da refakat edilmiş ve Kılavuz Kaptanımız ile kılavuzluk hizmeti verilmiştir. Joseph Schulte Gemisi, Hong Kong bayraklı konteyner gemisi, 2114 adet konteyner taşıyor. Rusya’nın Tahıl Koridoru anlaşmasından ayrılmasından sonra 16 Temmuz’dan bu yana Odessa Limanından ayrılan ilk gemi. Tahıl Koridoruna tabi olan gemiler 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Odessa limanından ayrılabilmiş ancak söz konusu konteyner gemisi olduğundan ve dökme tahıl ve tahıl ürünleri taşımadığından dolayı Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında Odessa limanından ayrılamamıştı. Gemi İstanbul Boğazını geçerek, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı Demirleme sahasında demirlemiştir” ifadeleri yer aldı.