Ukrayna’nın Bağımsızlık Günü İstanbul’da Kutlandı

Ukrayna’nın 32. Bağımsızlık Günü, savaş dolayısıyla Türkiye’ye gelen Ukraynalılar tarafından İstanbul’da kutlandı.

Taksim Odakule Meydanı’nda, Ukrayna ulusal marşının okunmasıyla başlayan programda, barış ve özgürlük sloganları atılarak, ulusal şarkılar seslendirildi.

Ukrayna’nın İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi’nin de hazır bulunduğu etkinliğe, Kırım Türkleri’nin yanı sıra Çeçen ve Çerkez derneklerinden temsilciler de katıldı.

Başkonsolos Nedilskyi, Ukraynaca konuşmasında barış ve özgürlük vurgusu yaptı.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Celal İçten de Ukrayna halkının bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak için sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi.

İçten, “Kırım’ın kadim halkı olan bizler bu haklı mücadelede Ukrayna’nın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Rusya karşıtı sloganların atıldığı etkinlikte, savaşta yakınlarını kaybeden ve Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan bazı Ukraynalılar da yaşadıklarını anlattı.

Katılımcılar ellerinde Türk, Kırım ve Ukrayna bayrakları ile savaşı ve sürgünü eleştiren çeşitli dövizler taşıdı.