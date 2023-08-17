Ulaştırma Bakanı: Konya Metrosu İçin İlk Kazma Bu Yıl Vurulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya’ya yapılacak olan metroyla ilgili çalışmaların sürdüğünü ve bu yıl ilk kazmayı vuracaklarını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya’da Banliyö Hattı İnceleme Programı’na katıldı. Bakan Uraloğlu, KONYARAY Projesi ile Konya’ya dev bir hizmet ve eser daha kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Proje ile ilgili bilgiler veren Uraloğlu, “İlk etabın ardından Konya 2.-3. Sanayi Bölgesi içerisine girecek 2. etaptaki banliyö hattımızı çift hat olarak inşa edeceğiz. Kaşınhanı-Konya Gar, Kayacık Lojistik-Pınarbaşı arasındaki 3. Etaba ise 4. Hattın yapılmasını planlıyoruz. Projemizin çalışmaları başarıyla sürüyor. Uygulamaya esas proje çalışmaları devam ediyor. İlk etabımızdaki 17,4 kilometrelik güzergah boyunca jeodezik ağı oluşturduk. Röper ve poligon noktaları atama ve sıklaştırma çalışmalarını tamamladık. Hat boyunca 250 metrelik tarama yaptık. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla altyapı tesisleri aktarımları için çalışmalara başladık. Tescilli yapılar için Koruma Kurulu izinlerini aldık. Dizayn ve projelendirme işlerine de başlayarak öncelik sırasına göre hızlı bir şekilde uygulamaya dönük projeleri üretiyoruz. Projesi tamamlanan kesimlerde yapım çalışmaları da başladı. Meram Köprüsü’nde temel kazısı ve kazık imalatları yapıyoruz. 24 Temmuz itibariyle mevcut banliyö hattının elektrifikasyon demontaj işlerine de başladık. Konya Gar’da bulunan ve proje güzergahına denk gelen bina ve yapıların yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. TCDD ve TEİAŞ arasında imzalanacak ‘Bağlantı Anlaşması’ süreci devam ediyor. Anlaşmanın tarafımıza tesliminden sonra imalatlara başlayacağız. Proje çerçevesindeki üstyapı imalatına yönelik gerekli hazırlıkları da tamamladık. Altyapının tamamlanmasına müteakip iş programına göre sahada üstyapı imalatlarına da başlayacağız. Projede emeği geçen ve bu önemli aşamaya getiren işçisinden mühendisine tüm TCDD ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile yüklenici firma çalışanlarına teşekkür ediyor, KONYARAY Projesi’nin şimdiden başta Konya olmak üzere tüm ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” dedi.

“Yıl içerisinde metro hattında ilk kazmayı vuracağız”

Konya metrosuyla ilgili müjdeyi de veren Uraloğlu, “Bir taraftan banliyö sistemini yürütürken imzasını attığımız metro sistemiyle ilgili vermemiz gereken kararları Büyükşehir Belediyemizle beraber erdik. Onunla ilgili kredi görüşmeleri sonlanmak üzere. İnşallah yıl içerisinde de bu metro hattında kazmayı vurmuş olacağız” diye konuştu. – KONYA