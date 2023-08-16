Uluslararası Af Örgütü, İsrail’e Filistinli yazarın serbest bırakılmasını talep etti

Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), İsrail’e, 7 yıldır İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan omurilik kanseri Filistinli yazar Velid Dakka’yı (60) tıbbi tedavi görebilmesi için, serbest bırakması çağrısında bulundu.

Örgütten yapılan basın açıklamasında, Dekka’nın kronik akciğer hastalığı ve omurilik kanserinden muzdarip olduğu ve tedavi gördüğü Ramle Cezaevi kliniğinde Dakka’nın hastalığını tedavi etmek için gerekli ekipmanın bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Örgütün Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Ofisi Müdürü Hiba Murayif, Dakka’nın durumunun, İsrail adalet sisteminin ölümcül hasta veya ölmek üzere olan Filistinliler de dahil olmak üzere Filistinlilere yönelik muamelesinin ciddiyetini ortaya koyduğunu ifade etti.

İsrail Hapishane Servisi’nin tıbbi ihmali nedeniyle Dakka’nın sağlık durumunun kötüleştiğini kaydeden Murayif, mahpusların yeterli tıbbi bakıma erişiminin engellenmesini uluslararası standartların ihlali olarak değerlendirerek bunun işkence seviyesine kadar yükselebileceğine işaret etti.

Murayif, Dakka’nın 37 yıllık cezasını 24 Mart 2023’te tamamladığı ancak “aileleriyle temasa geçmeleri için tutuklulara yardım etmeye çalıştığı” iddiasıyla cezasına iki yıl daha eklenerek keyfi şekilde cezaevinde tutulduğunu dile getirdi.

İsrail Hapishaneler İdaresine bağlı “Serbest Bırakma Komitesi” 26 Haziran’da Dakka’nın erken tahliye talebini reddetmiş, bunun üzerine avukatları İsrail Merkezi Mahkemesi’ne başvurmuştu.

İsrail Merkezi Mahkemesi, 7 Ağustos’ta son 5 aydır sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle hayati tehlikesi bulunan Dakka’nın erken tahliye talebini reddetmişti.

Velid Dakka 37 yıldır İsrail hapishanesinde

Filistinli yazar Velid Dakka (60), 1986’da İsrail askerlerine yönelik eylemler gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Filistin Esirler Cemiyeti, 7 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Aşkelon kentinde bir hastanede 12 Nisan’da ameliyat edilen Dakka’nın İsrail güçlerince yeniden alıkonulduğunu duyurmuştu.