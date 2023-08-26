Uluslararası Köpek Günü Kutlamaları Yapıldı

NATO, Birleşmiş Milletler kurumları, ülke liderleri ve birçok kurum, 26 Ağustos Uluslararası Köpek Günü sebebiyle kutlama mesajları paylaştı. Avrupa Birliği Sivil Koruma, kurtarma köpeklerinin 6 Şubat Türkiye depremlerindeki kurtarma görevlerinden dolayı “Uluslararası Köpek Günü’nde, Türkiye’de yaşanan trajik deprem sonrasında köpeklerin olağanüstü arama kurtarma çalışmalarını hatırlıyoruz” mesajını paylaştı.

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins, Uluslararası Köpek Günü mesajını bir köpekle çekilmiş fotoğrafıyla birlikte paylaşarak köpeklerin refahı için çalışan kurumlara teşekkür etti.

İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), teşkilatta görevli köpeklere dikkat çekerek “Bugün Uluslararası Köpek Günü. NCA’nın Ulusal Köpek Birimi’nin dört üyesiyle tanışın” mesajını paylaştı.

KÖPEKLERİN OLAĞANÜSTÜ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINI HATIRLIYORUZ

Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım kurumu, 6 Şubat depremlerinde Türkiye’de arama kurtarma çalışmalarına katılan köpeklerden birinin videosuyla birlikte yaptıkları açıklamada “Uluslararası Köpek Günü’nde, Türkiye’de yaşanan trajik deprem sonrasında köpeklerin olağanüstü arama kurtarma çalışmalarını hatırlıyoruz” ifadelerini kullandı. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ise “Bugün Uluslararası Köpek Günü, Balam’ı hatırlıyor musun? Türkiye’de depremden sağ kurtulan birini enkaz altında bulan Meksika Kızıl Haçı’na ait arama köpeği. Köpekler hayat kurtarmamıza ve ihtiyaç sahibi insanlara bakmamıza yardımcı olur” mesajını paylaştı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), “Onlar mülteci savunucularıdır. Mültecilere psiko-sosyal destek sağlıyorlar. ve hepsinden önemlisi, çok tatlılar!” mesajıyla Uluslararası Köpek Günü’nü kutladı.

NATO, kurumun ilk Genel Sekreteri Lord Ismay’ın evcil hayvanıyla çekilen fotoğraf başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden güvenlik güçleriyle görev yapan hizmet köpeklerinin fotoğraflarıyla birlikte şu açıklamayı yaptı;

“Köpekler NATO ve askeri tarih boyunca önemli roller oynamıştır. Arama kurtarma görevlerindeki en değerli yavrular (MVP); bazen patlayıcı tespitindeki burun bazen de sadece insanın en iyi arkadaşı oldu. Bu Uluslararası Köpek Günü’nde size gerçek bir ikram sunmak istiyoruz: hizmet köpeklerinin inanılmaz cesaretini, zekasını ve sadakatini, iki ayaklı dostlarıyla paylaştıkları bağları yakalayan tarihi ve güncel enstantanelerden oluşan bir koleksiyon.”

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) günün anlamına istinaden hem insanları hem de köpekleri korumak için köpeklere kuduz aşısı yaptırılması tavsiyesi verdi. Öte yandan İngiltere’deki Ulusal Galeri, koleksiyonlarından dört farklı sanatçıya ait köpek tablosunun görsellerini paylaştı.