UNHCR, Sudan’daki mültecilere destek için 1 milyar dolar kaynak çağrısında bulundu

JUBA, 30 Ağustos (Xinhua) — Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (UNHCR) Filippo Grandi, Sudan’daki krizden kaçarak komşu ülkelere sığınan mültecilere ve geri dönenlere destek olmak için 1 milyar ABD doları kaynak oluşturulması çağrısında bulundu.

Grandi, Salı günü Güney Sudan’ın başkenti Juba’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Sudan’dan gelen yoğun insan akını nedeniyle UNHCR’nin daha önce harekete geçirdiği tüm kaynakları tükettiğini ve şimdi daha fazla fona ihtiyaç duyduğunu söyledi. Grandi “Bugün Eylül’den Aralık’a kadar sürecek bir milyar ABD doları için başvuruda bulunduğumuzu duyurmak zorundayım çünkü zaten Eylül ayındayız ve bu nedenle tüm müdahale programlarını genişletmemiz gerekiyor ve bu yüzden bir milyar dolara ihtiyacımız var” dedi.

Grandi, “Krizin başlangıcında, Sudanlı mültecilerin Nisan ayında Sudan’dan ayrılmaya başlamasından hemen sonra yayımladığımız insani yardım çağrısı bağlamında hareket ediyoruz. Sadece Güney Sudan için değil, Sudanlı mültecileri kabul eden ülkeler için de yarım milyar dolar talep etmiştik. Bu çağrı Eylül ayına kadar geçerliydi ve bu miktarın yarısını aldık, ancak bu tükendi” dedi.

UNHCR Yüksek Komiseri, Sudanlı mülteci ve geri dönenlerin yoğunluğunun, özellikle ulaşım ve gıda maddeleri konusunda bir şey yapılmazsa yıl sonuna kadar ciddi endişelere yol açacağını söyledi.

Grandi, talep ettikleri 1 milyar doların 356 milyon dolarını Güney Sudan’a verileceğini, geri kalanının ise Sudanlı mültecileri kabul eden Çad ve Mısır gibi diğer ülkelere gidebileceğini kaydetti.

Grandi, Güney Sudan’ın yaklaşık 400.000 kişiyi kabul ettiğini, bunların çoğunluğunun Güney Sudanlı geri dönenlerden oluştuğunu, çoğunun şu anda başta Renk, Palouch ve ülkenin Sudan sınırındaki diğer bölgelerinde olmak üzere transit merkezlerinde bulunduğunu söyledi.