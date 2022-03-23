ÜNİVERSİTELİ GENÇLER ŞEHRİN MOBİLYALARINI TASARLADI

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi organizasyonuyla üniversite öğrencilerine yönelik “Sürdürülebilir Şehir Mobilyaları Hackathonu” gerçekleştirildi.
Konya Bilim Merkezi’nde 120 üniversite öğrencisinin 40 ekip halinde katıldığı hackathonda öğrenciler, şehir hayatının her alanında var olan şehir mobilyalarının; iklim değişikliğine karşı mücadele edilebilir, çağın ve şehrin insanlarının ihtiyaçlarına cevap verebilir olması amacına yönelik olarak ürettikleri özgün fikirlerini tasarımlara dönüştürdü.
3 gün süren hackhathon sonunda üniversiteli gençlerin oluşturduğu tasarımlar akademisyenlerden oluşan jüri üyeleri tarafından senaryo, sürdürülebilirlik, özgünlük, kullanışlılık, inovatif olma, erişilebilirlik, üretilebilirlik, uygulanabilirlik, estetik, güvenlik, maliyet, depolama, pafta tasarımı ve sunum başlıklarında değerlendirilerek dereceye giren ekiplere para ödülü verildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Ali Cahit Tekin, program çıktılarının şehir adına önemli olduğunu belirterek, bu tarz etkinlikleri ilerleyen süreçte de hayata geçireceklerini söyledi. D.DOĞAN
GÜNDEM25 Mart 2022
GÜNDEM25 Mart 2022
GÜNDEM25 Mart 2022
SPOR25 Mart 2022
GÜNDEM25 Mart 2022
SPOR25 Mart 2022
SPOR25 Mart 2022
TORKU’DAN BİR ŞAMPİYON DAHA
KONYA İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI ÖNCESİ İKİ ÖNEMLİ TOPLANTIYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Pankobirlik Genel Başkanı Ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu;“TORKU MARKAMIZ BÜTÜN KATILIMCILARIN GÖZDESİ OLDU”
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.