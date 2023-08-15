UNSMIL, Trablus’taki çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Temsilciler Meclisi (TM), başkent Trablus’ta çatışan taraflara derhal çatışmalara son verme ve anlaşmazlıkları barışçıl yolla çözme çağrısında bulundu.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, Trablus’ta güvenlik güçleri arasında dünden bu yana devam eden çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Trablus’ta meydana gelen, sivillerde panik oluşturan, canlarını ve mallarını tehlikeye atan çatışmaların kınandığı açıklamada, Trablus’ta ve tüm ülke çapında yeni bir savaşın kesinlikle reddedildiği ve Konsey’in bu konudaki tutumunun net olduğu bildirildi.

Açıklamada, Trablus’taki taraflara derhal çatışmalara son verme, sağduyulu olma, anlaşmazlıkları barışçıl ve hukuki yollarla çözme çağrısında bulunuldu.

TM’den yapılan açıklamada da Trablus’ta sivillerin canlarını ve malları için tehlike oluşturan şiddet olayları ile adam kaçırma suçları kınandı.

Taraflara çatışmalara son verme, aklı selim davranma, vatandaşların tahliyesi için güvenli koridorlar oluşturma çağrısı yapıldı.

Libya Sağlık Bakanlığı’na bağlı İlk Yardım ve Acil Durum Birimi Sözcüsü Usame Ali, çatışma bölgelerinden dün 26 ailenin tahliye edildiğini açıklamıştı.

Trablus’taki çatışmalar

Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi “Rada” ile Ulusal Birlik Hükümeti’ne bağlı “444 Tugayı” arasında dün başkentin bazı bölgelerinde çatışmalar başlamıştı.

Libyalı yetkililer çatışmaların bugün de başkentin güneyi ve Ayn Zara bölgelerinde devam ettiğini açıklamıştı.

Ulusal Birlik Hükümeti ve Başkanlık Konseyi’nden çatışmalar ve nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ülke medyası ise çatışmanın fitilini, Suç ve Terörle Mücadele Birimi “Rada”nın “444 Tugayı” komutanı Mahmud Hamza’yı alıkoymasının ateşlediğini iddia etmişti.

Başkent Trablus’ta 28 Mayıs’ta da iki taraf arasında kısa süreli çatışmalar yaşanmıştı.

“Rada” ve “444 Tugayı” ülkenin batısında faaliyet gösteren en güçlü iki milis grup olarak kabul ediliyor.