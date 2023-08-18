Uzmanlardan sıcak havalara karşı beslenme uyarısı: “Yağlı ve özellikle tuzlu gıdalara dikkat etmek gerekiyor”

KONYA – İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Betül Çiğdem Yortanlı, hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar çıktığı şu günlerde beslenmenin önemine dikkat çekerek, sağlıklı yaşam için yağlı yiyeceklerden uzak durulması ve sıvı tüketiminin artırılması konusunda uyarılarda bulundu.

Yurt genelinde son günlerde etkili olan kavurucu sıcaklara karşı uzmanlardan beslenme konusunda uyarı geldi. Hava sıcaklıklarının artışından dolayı yağlı yemeklerin olumsuz sağlık sorunlarına neden olabildiğini ifade eden Konya Şehir Hastanesinde görevli İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Betül Çiğdem Yortanlı, özellikle beslenme konusuna daha çok dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Sıvı kaybına dikkat çeken Dr. Betül Çiğdem Yortanlı, “40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar, özellikle çocuklar, yaşlılar ve ek hastalığı yani kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve şeker rahatsızlığı olanları çok fazla etkilemekte. Maalesef kahve, çay, meyve suyu tüketimi su yerine geçmemektedir. Mesela 100 kilo bir insanın 3 bin mililitre kadar su tüketmesi lazım. Yani kiloya 30 mililitre olarak hesaplamaktayız. Yaz zamanı 500 mililitre üzerine eklemekteyiz. Bildiğiniz üzere terle, idrarla büyük abdeste ve nefes alıp vermekle sıvı kaybı olmaktadır vücudumuzda” dedi.

“Sabah 11’den sonra akşam 4’ten önce dışarıya mümkünse çıkmasın”

Yağlı, tuzlu gıdaların vücuda büyük oranda zarar verdiğini anlatan Dr. Yortanlı, “Yağlı ve özellikle tuzlu gıdalara dikkat etmek gerekiyor. Yazın şalgamı, turşuyu bir kenara bırakalım. Tuzu sofralarımızdan atalım derim. Yağlı yedik diyelim ki, mutlaka vücutta bir şeylere ihtiyacı olacaktır. Yağlı yediysek hemen yatmayalım, uyumayalım. Ardından sıvı tüketimini arttıralım. Hemen dışarıya çıkmayalım. Özellikle yağlı yedik, yürüyelim, enerjimizi atalım diye düşünenler ise sabah 11’den sonra akşam 4’ten önce dışarıya mümkünse çıkmasın. İşlerimizi sabah 11’den önce, akşam 4’ten sonra halletmeye çalışalım. Yürüyüş yapacaksak, özellikle sabah 7’den önce, akşam 9’dan sonra yapmaya özen gösterelim. İşimiz var, dışarıya çıkmamız gerekti. Güneş şapkamızı, güneş kremimizi sürelim. Mümkünse açık renk kıyafetler giymeye özen gösterelim ve gölge alanlarda duralım” şeklinde konuştu.

“Rutin kontrollerimizi yaptıralım”

Yağlı yemeklerin tüketiminin arttırılmasının ardından oluşabilecek rahatsızlıkları beraberinde getireceğini belirten Dr. Yortanlı, “Çok ağır tükettik, suyu az içtik ne gibi sorunlarla karşılaşıyoruz hastalarda. Sıcak basması gibi semptomlarla gelebiliyor, tansiyon düzensizliği, şeker düzensizliği yaşıyoruz. Özellikle kronik hastalığı olanlardan şunu rica ediyorum, rutin kontrollerimizi yaptıralım. Gerekirse bazen tansiyon ilaçlarımızın da dozu arttırılabilir. Lütfen doktorunuzun önerdiği 3 ay olabilir, 6 ay olabilir, takiplerimizi ihmal etmeyelim” ifadelerini kullandı.

“Büyük sıkıntılarla karşılaşmak zorunda kalabiliyoruz”

Araç kullanan vatandaşlara da uyarılarda bulunan Dr. Yortanlı, “Çok fazla arabaya biniyoruz. Bir yere giderken araba kullanıyoruz. Arabamı gölgeye park ettim, içinde çocuğumu bırakayım, yaşlı kalsın ben şu işimi halledeyim gideyim demeyelim. Arabayı park ettikten sonra camlarını açsak bile dışarıda hava 40 dereceyse içeride, 50 dereceye kadar sıcaklıklar olabiliyor. Büyük sıkıntılarla karşılaşmak zorunda kalabiliyoruz” diye konuştu.

“Ağır yemekleri yememeye özen gösteriyoruz”

Lokantada görevli Muammer Yalçın, “Sıcak havalarda fazla tere yağ kullanmamaya özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını aşırı sıcaklıklarda etkilememesi için salata, garnitür ve yeşillik ürünlerini ikram ediyoruz. Çorba bu havalarda biraz daha tüketimi fazla oluyor. Köfte ve yağlı yemekler biraz daha tüketimimiz az oluyor” dedi.

Akşamları hafif yemek tükettiğini belirten Gürcan Tetik, “Akşamları sıvı şeklinde yemek yemeğe özen gösteriyoruz. Çorba ve sebze türü yemekler daha hafif oluyor yaz günlerinde. Ağır yemekleri yememeye özen gösteriyoruz. Ben kendim de baypas olduğum için dikkat ediyorum. Çok fazla su tüketimi yapmaya çalışıyorum. İş yerinde de sıcak bir ortam olduğu için gün içerisinde de aynı şekilde su içmeye dikkat ediyorum. Sıvı tükettiğim zaman geceleri daha iyi oluyorum. Ağır yemek bu zamanlarda ağırlık yapıyor vücutta. Gerçekten büyük sorun yapıyor” şeklinde konuştu.

Yağlı yiyeceklere yaz aylarında karşı olduğunu belirten Oktay Unkur ise, “Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde gitmesi insan sağlığını da etkiliyor. Bu nedenle 2 öğün beslenmeye çalışıyorum. Öğle yemeğinde belki yemek tarzında ama akşam çorba, salata ve daha az yağlı yemekleri tercih ediyoruz. Özellikle vücuda ağır olmaması için ağır yiyecekler, vücudu da ağırlaştırıyor ve obeziteye neden oluyor. Özellikle yaz aylarında çok fazla dikkat ediyorum” diye konuştu.