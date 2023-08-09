Varşova’da Belarus Vatandaşları Cumhurbaşkanı Seçimlerini Protesto Etti

Polonya’nın başkenti Varşova’da ikamet eden Belarus vatandaşları, hileli olduğunu öne sürdükleri cumhurbaşkanı seçimlerinin üçüncü yıl dönümünde protesto gösterileri düzenledi.

Varşova’da kent merkezinde bulunan Kopernik Anıtı’nda buluşan Belaruslular çeşitli sloganlar atarak ülkelerinin beyaz ve kırmızı renklerden oluşan resmi olmayan bayrağını salladı.

Göstericiler, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’yu protesto ederek ülkelerinde 2020’de yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin “hileli” olduğunu belirtti.

Protestolar sırasında “Çok yaşa Belarus!” ve “Özgür Belarus!” gibi sloganlar atıldı.