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Vietnam, Tayvan’ın Itu Aba Adası’ndaki yangın tatbikatlarını durdurmasını istedi

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Ağustos 29, 2023 08:50
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Vietnam Dışişleri Bakanlığı, Tayvan’ın, Güney Çin Denizi’ndeki ihtilaflı Spratly Adalarının bir parçası olan Itu Aba Adası etrafında yaptığı yangın tatbikatlarını durdurmasını istedi.

Vietnam News’in haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pham Thu Hang, Tayvan’ın Itu Aba Adası çevresinde yangın tatbikatı yapmasının, Vietnam’ın “bölgedeki egemenliğini ihlal ettiğini” belirtti.

Pham, söz konusu tatbikatların “bölgedeki barışı ve deniz güvenliğini tehdit ettiğini” kaydederek Güney Çin Denizi’nde “halihazırda karışık olan” durumu daha da zorlaştırdığını söyledi.

Tayvan’dan, Itu Aba Adası civarındaki yangın tatbikatlarını durdurmasını isteyen Sözcü Pham, “Vietnam olarak, Tayvan’ın bölgedeki faaliyetlerine karşı çıkıyor ve buna benzer ihlalleri tekrarlamamasını talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Itu Aba Adası

Tayvan tarafından kontrol edilen ve Taiping Adası olarak da anılan Itu Aba Adası, Güney Çin Denizi’ndeki Spratly Takımadaları içinde en büyüğü olarak biliniyor.

Çin, Vietnam ve Filipinler’in üzerinde hak iddia ettiği Ada, Tayvan sahil güvenliği tarafından geçici bir kuvvetle korunuyor.
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