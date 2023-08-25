2 ay önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı isyan başlatan Wagner lideri Prigojin’in uçak kazasında hayatını kaybetmesi sabotaj iddialarına neden oldu. Prigojin’in Putin tarafından öldürüldüğü iddiası ortaya atılırken, özellikle İngiliz basınında yer alan iddialara Kremlin’den yanıt gecikmedi. Sözcü Dimitri Peskov basın toplantısında kendisine yöneltilen “Prigojin, Putin’in emriyle mi öldürüldü?” sorusuna “Tümüyle yalan” yanıtını verdi.

KREMLİN’DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin ve paralı asker grubunun diğer önde gelen isimlerinin uçaklarının düşmesi sonucu ölümünün ardından Kremlin’den ilk açıklama geldi.

PUTİN’İN SARF ETTİĞİ CÜMLE SABOTAJ İDDİALARINI KÖRÜKLEDİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, olayın ardından sessizliğini bozarak Prigojin için “Kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı” demişti. Putin’in sarf ettiği bu cümle “sabotaj” iddialarının körüklenmesine neden olmuştu.

“PUTİN SON DÖNEM PRİGOJİN İLE GÖRÜŞMEDİ”

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Prigojin’in Putin’in emriyle öldürüldüğü yönünde Batı’da dile getirilen iddiaları “tümüyle yalan” diye niteledi. Uçağın düşme nedenleriyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydeden Peskov, Putin’in son dönemde Prigojin ile görüşmediğini kaydetti.

PUTİN CENAZEYE KATILACAK MI?

Wagner’in Rusya’da yasal bir oluşum olmadığını belirten Peskov, yine de grubun Rusya’nın Ukrayna’daki “özel askeri operasyonuna” büyük katkı sağladığını ifade etti. Rusya liderinin Prigojin’in cenazesine katılıp katılmayacağı sorusuna yanıt veren Kremlin sözcüsü, “Bunu söylemek güç ama Putin’in çok yoğun bir programı var” dedi.