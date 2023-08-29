Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in 23 Ağustos’taki uçak kazasında öldüğünden giderek daha çok emin olduklarını belirtti.
Jean-Pierre, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Gazetecinin, “Prigojin’in uçağının düşme nedenine ilişkin yeni bir veriye ulaştınız mı?” şeklindeki sorusuna Jean-Pierre, “Bu konuda yeni bir değerlendirmemiz yok.” yanıtını verdi.
Jean-Pierre, sözlerini “Prigojin’in geçen çarşamba, 23 Ağustos’ta yaşanan uçak kazasında öldüğünden giderek daha çok emin oluyoruz.” şeklinde sürdürdü.
Rusya, Prigojin’in uçak kazasında öldüğünü teyit etmişti
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) 23 Ağustos’ta yapılan açıklamada, içerisinde Prigojin’in de bulunduğu özel jetin Tver’de düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.
Açıklamaya göre, uçakta yer alan yolcu listesinde Prigojin’in yanı sıra yardımcısı ve Wagner’in kurucularından Dmitriy Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev’in isimleri yer almıştı.
Rusya Soruşturma Komitesi, 27 Ağustos’taki açıklamasında Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu ölenler arasında Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in bulunduğunu teyit etmişti.
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Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in uçak kazasında öldüğü teyit edildi
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