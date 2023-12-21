Yalıhüyük Tekstil Üretim Merkezi Projesi Destek Alacak

Konya’nın Yalıhüyük İlçe Belediyesi tarafından, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Teknik Destek Programı kapsamında başvurusu yapılan “Yalıhüyük Tekstil Üretim Merkezi Ön Fizibilitesi Projesi” destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında, Yalıhüyük ilçesinde tekstil sektörünün ekonomik gelişimine ve sosyo-kültürel değerlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak tekstil ve ahşap üretiminin ortak kullanım imkanlarını değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurulması hedeflenen Tekstil Üretim Merkezi’ne yönelik fizibilite çalışması yürütülecek. Proje sözleşmesi Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı ve Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer tarafından imzalandı.

Ajans olarak imzaladıkları sözleşmelerin ardından proje ile ilgili açıklamalarda bulunan MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, “Ajans olarak, TR-52 Konya-Karaman Bölgesi’nde imalat sanayi odaklı olarak yürüttüğümüz mali destek programlarının yanı sıra bölgemizin sahip olduğu potansiyellerin tespit edilerek harekete geçirilmesine yönelik eğitim ve araştırma bileşenleri olan projelere de teknik desteklerimiz sürmektedir. Sözleşmesini imzaladığımız bu teknik destek projesi ile de Yalıhüyük ilçemizde kurulması planlanan tekstil atölyesine yönelik olarak bu atölyede ne tür ürünler üretilebileceği, bu ürünlerin piyasadaki talebinin nasıl olduğu, pazarlama hacminin ne olabileceği gibi teknik tahminler neticesinde atölyenin büyüklüğü, kapasitesi ve yatırım tutarının tespiti gerçekleştirilecektir. Çalışma kapsamında ilçe ve çevresinin tekstil alanındaki işgücü potansiyeli ve bu yatırımın Yalıhüyük ilçemize sağlayacağı faydalar ortaya konulacaktır. Tekstil, ülkemizde istihdamın en yoğun gerçekleştiği sektörlerin başında gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında ilçeye kazandırılması planlanan tekstil atölyesinin, hem ilçenin ekonomik olarak kalkınmasına hem de ilçede önemli bir istihdam artışının sağlanmasına katkı sunabileceği düşünülmektedir. Bu tarz projelerin kırsalda yer alan ilçelerimize yeni bir soluk getireceğine olan inancımızla, sonuçları ve ilçemize sağlayacağı olumlu etkileri bakımından önem atfettiğimiz bu projenin hazırlanmasında büyük emek harcayan Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer nezdinde tüm ekibine teşekkür ediyor, hayata geçirilecek olan projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Hazırladıkları proje hakkında konuşan Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçerde, “Belediyemiz öncülüğünde hazırlanan Yalıhüyük Tekstil Üretim Merkezi Ön Fizibilitesi Projemiz Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazandı. İlçemiz açısından sosyo ekonomik olarak büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu istihdam projesi ilçemize büyük katkı sağlayacaktır. Hedeflerimiz doğrultusunda bu ve bunun gibi projelerle ilçemiz ekonomisine katkı sunmayı ve ilçemizdeki göçü istihdam yolu ile azaltmayı, hatta yok etmeyi hedefliyoruz. Fizibilitenin tamamlanmasının ardından projeyi hayata geçireceğimiz yer hazır olduğu için kısa uygulamaya geçeceğiz. Mevlana Kalkınma Ajansı’mıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. – KONYA