Yanlış adrese girip Büyükşen çiftini öldürmüşlerdi! Sanıklara verilen 2'şer kez müebbet hapis cezası onandı

Konya’da 5 yıl önce yanlış adrese girip Necla ve Metin Büyükşen çiftini silahla vurarak öldüren sanıklarla ilgili yeni gelişme yaşandı. Olayın azmettiricileri Esra Taş ve Abdullah Başdemir ile cinayeti işleyen Ertuğrul Çelik’e verilen 2’şer kez müebbet hapis cezası onandı.
DÜNYA06 Aralık 2023
DÜNYA06 Aralık 2023
DÜNYA06 Aralık 2023
DÜNYA06 Aralık 2023
DÜNYA06 Aralık 2023
DÜNYA06 Aralık 2023
DÜNYA06 Aralık 2023
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