Yaşlı Adam Uyuduğu Sırada Bacağına Dolanan Yılanı Isırarak Kurtuldu

68 yaşındaki Sarayuth Malachan, uyandığında bacağının etrafında bir yılan olduğunu fark etti ve kendini savunmak için yılanı ısırdı.

Tayland’da yaşayan bir güvenlik görevlisi olan Malachan, “Çaresizdim, hatta ısırarak mücadele ettim, ama işe yaradı ve sonunda kurtuldum. Bu pitonla savaşırken ölüyormuş gibi hissettim.” dedi.

21 Ağustos’ta, Malachan öğle uykusundan şiddetli bir ağrıyla uyandı. Ayak bileğinin etrafında, dizi boyunca saran dev bir piton buldu.

Piton, Güneydoğu Asya genelinde yaygın olan ve genellikle insanlar, evcil hayvanlar ve diğer yılanlar gibi canlıları yiyen dünyanın en büyük yılanlarından biri olan bir tür olan retikülasyon pitonuydu.

Malachan yardım için bağırdı, ancak kimse sesini duymayınca yılanla kendisi mücadele ederek kurtulmaya çalıştı.

Başka seçeneği olmadığı ve zamanının tükendiği için Malachan yılanı ısırdı. Isırık, yılanın sıkışıklığını gevşetti ve sonunda yılanın başını yakalayarak dışarı çıkardı. Daha sonra yılanı polis karakoluna götürmek ve rapor tutmak için yardım aldı.

Malachan, yılanın evine girdiğine ve odasının arka kısmında beslediği tavukları yemeye çalıştığına inanıyor.

Raumkatanyu Vakfı’nda gönüllü olarak görev yapan Somchai Siharan, insanları vahşi yılanları kendi başlarına ele geçirmemeleri konusunda uyardı.

Siharan açıklamasında, “Zehirli veya zehirsiz tür olsun, bu çok tehlikeli olabilir.” dedi. “Bu durumda adam şanslıydı çünkü uyandı ve bu pitonla başa çıkabildi.”

Yılanlar insanların uyurken etrafında dolaşabilir, genellikle kişiyi rahatsız etmeden sıkıca kavrayana kadar fark edilmezler. 2019’da Tayland’da 75 yaşındaki bir kadın da yılanın yaklaşmasını uyurken fark etmedi ve sonunda bacağını ısırdı.