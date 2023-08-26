Yemen’de Husilerin Saldırısı Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Yemen’de İran destekli Husilerin yıllardır abluka altında tuttuğu Taiz kentindeki saldırıda, ikisi çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel basındaki haberlerde, Husiler’in ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinin Makbene ilçesine bağlı el-Gavşa köyünü hedef aldığı aktarıldı.

Husilerin bölgeye gerçekleştirdiği top atışında, Abduh Faysal Muhammed ez-Zehari (30) ile Muntasır ez-Zehari (4) ve Şucun ez-Zehari’nin (6) yaşamını yitirdiği, aralarında kadınlar da yer aldığı, çoğu aynı aileden 12 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Saldırıda köyde bulunan evlerde büyük hasar oluştuğu ve tarım arazilerinde yangınlar çıktığı kaydedildi.

Husilerden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen’deki iç savaş

Yemen’de İran destekli Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Husiler, ülkenin güneybatısında yer alan, hükümet güçlerinin kontrolündeki Taiz’i yaklaşık 8 yıldır abluka altında tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.