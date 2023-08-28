Yemen’de Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Çalışanları Kaçırıldı

Yemen’in Marib vilayetinde Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünün 2 çalışanının silahlı kişilerce kaçırıldığı bildirildi.

Adının açıklanmasını istemeyen Yemenli hükümet yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marib vilayetinde Alman ve Myanmarlı iki MSF çalışanının kaçırıldığını söyledi.

Yetkili, kaçırılan kişilerin, Hadramevt ilinin merkezi Seyun kentinden pazartesi sabahı Marib’e geldiğini belirtti.

MSF’den yapılan açıklamada da Yemen’de görevli Alman ve Myanmarlı iki çalışan ile iletişim kurulamadığı duyuruldu.

Açıklamada, çalışanların güvenliği için daha fazla bilgi paylaşılmadığı kaydedildi.

Kaçırılma olayını henüz üstlenen olmazken, Yemen hükümetinden de konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Yemen’de Mart 2022’de MSF için çalışan Alman ve Meksikalı iki kişi kaçırılmış, söz konusu kişilerin Eylül 2022’de serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Yemen’deki iç savaş

Yemen’de İran destekli Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.