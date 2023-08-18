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Yeni Delhi Havalimanında Bomba İhbarı: Pune Uçağının Yolcuları Tahliye Edildi

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Ağustos 18, 2023 11:25
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YENİ DELHİ, 18 Ağustos (Xinhua) — Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’deki havalimanı yetkilileri, Cuma günü telefonla bomba ihbarı yapılması üzerine Pune kentine gidecek uçağın yolcularını tahliye etti.

Vistara Havayolları’na ait Delhi-Pune uçağının yolcu alımı yaptığı esnada, havalimanının çağrı merkezine bomba ihbarı geldi.

Delhi’deki Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı’nda bomba korkusu nedeniyle kısa süreli karışıklık yaşandığı bildirildi.

İhbar üzerine yolcular derhal tahliye edilirken uçak, sabotaj müdahale ekibi tarafından ayrıntılı kontrolden geçirildi. İncelemede hiçbir şüpheli bulguya rastlanmadı.

Vaka kaydı açan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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