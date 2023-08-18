Yeni Delhi Havalimanında Bomba İhbarı: Pune Uçağının Yolcuları Tahliye Edildi

YENİ DELHİ, 18 Ağustos (Xinhua) — Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’deki havalimanı yetkilileri, Cuma günü telefonla bomba ihbarı yapılması üzerine Pune kentine gidecek uçağın yolcularını tahliye etti.
Vistara Havayolları’na ait Delhi-Pune uçağının yolcu alımı yaptığı esnada, havalimanının çağrı merkezine bomba ihbarı geldi.
Delhi’deki Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı’nda bomba korkusu nedeniyle kısa süreli karışıklık yaşandığı bildirildi.
İhbar üzerine yolcular derhal tahliye edilirken uçak, sabotaj müdahale ekibi tarafından ayrıntılı kontrolden geçirildi. İncelemede hiçbir şüpheli bulguya rastlanmadı.
Vaka kaydı açan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
DÜNYA9 dakika önce
DÜNYA20 dakika önce
DÜNYA31 dakika önce
DÜNYA41 dakika önce
DÜNYA53 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
Libya Hükümeti Danimarka’daki Kur’an-ı Kerim Saldırısını Kınadı
AB Konseyi Başkanı Michel, Nijer’deki Durumun Kötüleşmesinin Ciddi Sonuçları Olacağını Belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.