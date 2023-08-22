Yıllardır kayıp olarak aradıkları kızlarının karşı komşuda yaşadığı ortaya çıktı

17 yıl boyunca kayıp olan kızlarını oturdukları evin karşısındaki evde bulan bir çift için beklenmedik bir buluşma gerçekleşti. Çin’in Guizhou eyaletinde meydana gelen olağandışı hikaye aileyi inançla doldurdu.

2 Ağustos 1999’da çiftin huzurlu yaşamı, üç yaşındaki kızlarının yerel bir pazarda kaybolmasıyla aniden sarsıldı. Rapora göre, çift genç kızlarını alışkanlık haline getirerek mallarını sattıkları pazarda yanlarına getirirdi. Olay gününde, pazar müşterilerle dolup taşıyordu ve ebeveynleri dikkatini dağıttı.

Başlangıçta kızlarını bulamayınca, yakınlardaki bir tezgâhta akrabalarıyla oynadığını düşündüler. İşlerine devam ettiler, herhangi bir suçlamada bulunmadılar. Ancak iki saat geçtiğinde, anne bir şeylerin ters gittiğini hissetmeye başladı. Kayıp kızını pazarda çaresizce aradı ama sonuç alamadı.

Ertesi gün, çift kızlarının kayıp olduğunu polise bildirdi ve insan kaçakçılığından şüphelendiler ancak soruşturmayı sürdürecek ipuçları yoktu.

17 yıl sonra çiftin büyük kızı kayıp kız kardeşini bulmak için bir akraba bulma platformuna başvurdu ve belirli kişisel bilgiler sağladı. Kısa bir süre sonra, 20 yaşındaki bir kadının bilgileri kayıp kız kardeşinin bilgileriyle eşleşti.

Şaşırtıcı bir şekilde, bu kadın yalnızca bir yol kenarında bulunmuş ve herhangi bir kötü muamele veya istismar olmaksızın yetiştirilmiş bir evlat olarak karşı tarafındaki kiralık evde yaşıyordu.

Kadın, evlatlık babası tarafından gerçek bir kız olarak görülmüştü. Yetkililer daha sonra onu kiralık evinin üçüncü katına götürdü ve karşı taraftaki pembe evi işaret ederek gerçek anne ve babasının orada yaşadığını açıkladı.

Başlangıçta genç kadın şüpheciydi, bu yüzden sokak karşısındaki aile ile DNA testi yapıldı. Beş gün sonra sonuçlar bir kan bağı olduğunu doğruladı – kesinlikle kayıp kızlarıydı.

Yetkililer daha sonra iki taraf arasında bir buluşma düzenledi. Biyolojik anne kızını kucaklamak için koştu, ondan 17 yıl boyunca ayrı kalmıştı.

Genç kadın, duygularına yenik düşerek gözyaşlarına boğuldu ve içtenlikle “Anne” diye bağırdı. Aile, kayıp kızlarıyla bir kez daha bir araya gelmişti ve aile rüyalarını gerçekleştirmişti.