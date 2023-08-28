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Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Ağustos 28, 2023 17:26
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Son Güncelleme: 28.08.2023 20:20

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen bottaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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