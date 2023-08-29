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Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Ağustos 29, 2023 06:05
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Son Güncelleme: 29.08.2023 08:58

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

????????????? Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

???????Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Didim açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 21 düzensiz göçmeni kurtardı.???????

Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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