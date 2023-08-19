Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 23 düzensiz göçmen Datça’da karaya çıkarıldı

Son Güncelleme: 19.08.2023 18:01
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 23 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 23 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botuyla ekipler yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen lastik bottaki 23 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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