Son Güncelleme: 19.08.2023 23:31
Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik gemisi, lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenlere yardım etmek için bölgeye sevk edildi. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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