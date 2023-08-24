Son Güncelleme: 24.08.2023 12:37

Aydın’ın Kuşadası ve Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 67 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı. Kuşadası açıklarında bulunan lastik botta 39, Didim açıklarında bulunan lastik botta ise 28 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Aydın’ın Kuşadası ve Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Öte yandan, Didim açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 28 kişiyi karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA



