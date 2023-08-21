Yunanistan'a Romanya ve GKRY'den yangınla mücadelede destek

Yunanistan’da şiddetli rüzgarlar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangınlara destek için Romanya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) harekete geçti. GKRY, Yunanistan’a iki uçak gönderirken, Romanya ise 56 itfaiye eri gönderecek. Yangınlar hala kontrol altına alınamazken, birçok yerleşim birimi tahliye edildi ve ormanlık alanlarda büyük zararlar meydana geldi.