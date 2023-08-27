Yunanistan’da orman yangınları devam ediyor

Son Güncelleme: 27.08.2023 19:44

Yunanistan’da 9 gündür süren orman yangınları kontrol altına alınamadı. Yangınlar nedeniyle bazı köyler tahliye edildi ve 750 bin dönümlük ormanlık alan zarar gördü. Rüzgarın yön değiştirmesiyle yangının daha tehlikeli boyutlara ulaşabileceği belirtiliyor.

Yunanistan’da orman yangınları 9’uncu gününde de devam ediyor.

Dedeağaç’ta 19 Ağustos’ta başlayan ve Meriç ili ile Gümülcine ve köylerinin de dahil olduğu Rodop ilini de etkisi altına alan yangınlar hala kontrol altına alınamadı.

Özellikle Dadias ormanlık alanındaki yangının genişlemesi sonucu bölgede bazı köyler tahliye edildi.

Meriç İli Bölge Valisi Yardımcısı Dimitris Petroviç, Yunan Devlet Televizyonu ERT’e yaptığı açıklamada 1 milyon 600 bin dönümlük ormanlık alanın 750 bin dönümünün şimdiden yandığını kaydetti.

Petroviç, yarından itibaren rüzgarın yön değiştireceğine dikkati çekerek, bu durumda yangının daha tehlikeli boyuta ulaşabileceğini, zararın daha da artabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA



