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Yunanistan’da Orman Yangınlarına Karşı Gösteri Düzenlendi

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Ağustos 25, 2023 20:48
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Yunanistan’da, 7 gündür devam eden orman yangınlarına karşı önlem talebiyle gösteri düzenlendi.

Yunanistan Komünist Partisinin (KKE) çağrısıyla başkent Atina’da, Parlamento binası önünde toplanan gruptakiler, slogan atarak, orman yangınlarının engellenememesinin ormanlardaki zenginliğe, çevreye, insan hayatına karşı bir suç olduğunu ifade etti.

Hükümetten orman yangınlarına ve çevre felaketlerine karşı önlem almasını isteyen göstericiler, “Savaş uçaklarına değil, itfaiyeye para harcayın.” şeklinde slogan attı.

Ülkenin farklı noktalarında 19 Ağustos’tan beri devam eden yangınlarda 21 kişi hayatını kaybetti, 720 bin dönümün üzerinde alan kül oldu.

Yangınlar tamamen kontrol altına alınamadı ancak şiddetini büyük oranda kaybetti.
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