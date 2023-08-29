Yunanistan’daki Orman Yangınları Avrupa Birliği’nin En Büyüğü

Yunanistan’ın Dedeağaç kentindeki orman yangınlarında, 81 bin hektar alan küle döndü. Avrupa Komisyonu, Yunanistan’daki yangınların Avrupa Birliği’nde kayıt altına alınan en büyük orman yangını olduğunu açıkladı.

Yunanistan’ın kuzeyinde Türkiye sınırındaki Meriç (Evros) bölgesinde 19 Ağustos’ta çıkan orman yangınları devam ediyor. Bölgedeki yangınlara 475 itfaiyeci, 100 itfaiye aracı, 6 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopterin müdahale ettiği bildirildi.

Avrupa Komisyonu Acil Durum Müdahale Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Meriç bölgesindeki Dedeağaç kentinde şu ana kadar 81 bin hektardan fazla alan yandığı belirtildi. Açıklamada, Yunanistan’daki yangınların Avrupa Orman Yangınları Bilgilendirme Sistemi raporlarının yayımlandığı 2000 yılından bu yana Avrupa Birliği’ndeki (AB) en büyük yangın olduğu kaydedildi. Komisyon açıklamasında ayrıca Yunanistan’ın AB Sivil Koruma Mekanizmasını devreye soktuğu 20 Ağustos tarihinden bu yana ülkeye 62 itfaiye aracı, 11 yangın söndürme uçağı, 1 helikopter ve 407 itfaiyeci gönderildiği aktarıldı.

Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic, “Yıkıcı orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan ile dayanışma içindeyiz. Avrupa Birliği’nin en büyük havadan yangın söndürme operasyonu, kriz zamanlarında hızlı ve etkili kolektif eyleme geçme taahhütlümüzün altını çiziyor. Yunanistan halkının canlarını, mallarını ve doğasını korumak için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Güneydeki yangınlarla mücadele sürüyor

Yunanistan’ın güneyindeki yer alan Parnitha Dağı’nın güneybatısındaki yangınlara 260 itfaiyeci, 13 kara ekibi ve bir helikopterle müdahale edildiği belirtildi. Başkent Atina’nın kuzeyinde yer alan Viotia bölgesindeki yangınların da devam devam ettiği, itfaiyecilerin Stiri ve Kyriaki köylerinde çıkan yeni yangınları söndürmek için mücadele ettiği öğrenildi.

En az 20 kişi öldü

Yunanistan’ın Meriç Bölgesi’ndeki Dadia ormanlık alanında aralarında çocukların da bulunduğu 19 mültecinin cesedi bulunmuştu. Viotia bölgesinde ise hayvanları alevlerden kurtarmaya çalışan bir çoban dumandan etkilenerek hayatını kaybetmişti. – DEDEAĞAÇ