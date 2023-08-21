Yunanistan’daki yangın nedeniyle İpsala’dan geçemeyenler Pazarkule’ye yöneldi

EDİRNE Yunanistan’ın Dedeağaç kentinde cumartesi günü başlayan orman yangını nedeniyle İpsala Sınır Kapısı geçişlere kapatmasının ardından Türkiye’nin Yunanistan’a açılan kara sınır kapısı olan Pazarkule’de yoğunluk oluştu.

İpsala-Dedeağaç Egnatia yolunda trafik geçici olarak kapatılmasının ardından Yunanistan ve Avrupa’nın diğer ülkelerine gidecek olan vatandaşlar Pazarkule Sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.

Yunanistan’a geçmek isteyen gurbetçiler Pazarkule’ye akın etti.

Gece geç saatlerde haber alan Gurbetçiler uzun araç kuyruklarının oluştuğu sınır kapısında vatandaşlar beklemeye devam ediyorlar. Almanya’ya gitmek üzere sınır kapısına gelen Volkan Fidan “İpsala sınır kapısı yangından dolayı kapandığı için Pazarkule ye geldik, buradan yolumuz olan Almanya’ya gideceğiz. İpsala sınır kapısının da bir an önce açılması lazım çünkü uzun kuyruklar oluşacak”

Tatil için Yunanistan’ın Kavala kentine giden Saylat Devletyan “İpsala üzerinden geçmek istedik, yangın çıktığı için bu kapıya geldik umduğumuz kadar kalabalık değil en kısa sürede geçeceğiz”

Kayseri’den Hollanda’ya giden Murat Ergül ise” İpsala sınır kapısı kapalı olduğu için buradan geçmek zorunda kaldık inşallah gideceğiz”.

Tahsin Dağ ise ” gece geç saatlerde yangının ilerlediğini ve sınır kapısının kapandığını öğrendik. Hemen buraya yöneldik buradan gemi yolu ile buradan Fransa’ya gitmeye çalışacağız “

Alevlerle bir gecede mücadele, bölgede olağanüstü hal ilan edildi

Alevlerle mücadele devam ederken, söndürme çalışmaları bölgede esen şiddetli rüzgar nedeni engelleniyor. Şu ana kadar 12 köy boşaltıldı, 9 ev ve 1kilise yandı, binlerce dönüm ağaç, yandı. Yangının devam ettiği bölgelere y 198 itfaiye, 10 ekip, 59 araç ile 16uçak ve 7 ile müdahale ediliyor.

Çalışmalara gönüllüler ve ordu kuvvetleri katkı sağlıyor.

Yunanistan polis teşkilatında yapılan açıklamaya göre “Egnatia Garden Yolu – Alexandroupolis Ardani kavşağının yüksekliğinden Amfitrit kavşağının yüksekliğine kadar olan her iki akede de geçici olarak trafiğin askıya alınması söz konusudur. “Araç trafiği Ulusal Otoyolu Kipon-Fera – Alexandroupolis üzerinden yönlendiriliyor. Vatandaşların ve araç sürücülerinin kendi güvenliklerinden özellikle seyahatlerinde dikkatli olmaları ve polis memurlarının talimatlarına uymaları isteniyor.