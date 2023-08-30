Son dakika haberleri
Anasayfa / Dünya / Yunanistan’ın Meriç Bölgesi 11 gündür yanıyor, New York büyüklüğünde bir alan kül oldu
  • Cumrapostasi.com
  • Dünya
  • Yunanistan’ın Meriç Bölgesi 11 gündür yanıyor, New York büyüklüğünde bir alan kül oldu

Yunanistan’ın Meriç Bölgesi 11 gündür yanıyor, New York büyüklüğünde bir alan kül oldu

ABONE OL
Ağustos 30, 2023 00:21
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Yunanistan’ın Türkiye sınırı yakınınındaki Meriç Bölgesi’nde 11. günü geride bırakan orman yangınlarında New York kenti büyüklüğünde bir alan kül oldu.

Şu ana kadar yanan alanın büyüklüğü 810 kilometrekare olarak açıklandı.

Kuzey Yunanistan yangını, Avrupa Birliği sınırlarındaki en büyük orman yangını olarak kayda geçti.

Birlik yaklaşık 500 itfaiyeci ve 11 uçaktan oluşan bir müdahale ekibini Yunanistan’a gönderdi.

Yangın bu yaz AB sınırlarında yaşanan en ölümcül afet olarak da kayda geçti.

19 Ağustos’ta başlayan yangınlarda ölen 20 kişinin 18’i göçmendi ve bunların ikisi de çocuk yaştaydı.

Ekathimerini gazetesi, yangınlar söndürüldükten sonra daha fazla ölü bulunabileceği endişesinin yetkililer tarafından değerlendirildiğini aktarıyor.

AFP’ye konuşan Yunan yetkililer, Dadias Milli Parkı’nın kuzey doğusunda alevlerin halen kontrol altına alınamadığını açıkladı.

Ajansa konuşan orman görevlisi Dora Skartsis, 2011 yangını sonrası yapılan tüm yenileme çalışmalarının kaybedildiğini söyledi.

Skartsis, “Devasa bir ekolojik felaketten sözediyoruz” şeklinde konuştu.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Yunanistan bölümünden Panagiota Maragou, ulusal parkın yüzde 30’unun yok olduğunu duyurdu.

Dedeağaç bölgesinde en az 4 bin koyun telef oldu.

Yuanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, orman yangınlarıyla ilgili 140 tutuklamadan 79’unun kundakçılıkla bağlantılı olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği yönetimi, 28 hava aracından oluşan bir kuvveti böylesi felaketler için hazır hale getirme niyetini duyurdu.

Yunanistan’da 2018 yılında başkent Atina dışındaki orman yangınında 104 kişi ölmüştü.
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

SON DAKİKA HABERLERİ

DÜNYA

14 dakika önce

Yunanistan’ın Meriç Bölgesi 11 gündür yanıyor, New York büyüklüğünde bir alan kül oldu

DÜNYA

1 saat önce

Ukrayna’nın savaştaki kayıplarının 70 bine dayandığı değerlendiriliyor: ‘Morgdaki ölülerden af diliyorum’

DÜNYA

3 saat önce

ABD’nin Meksika sınırında DEAŞ bağlantılı kaçakçılık endişesi

DÜNYA

4 saat önce

Azerbaycan Kızılayı, Karabağ’daki Ermenilere gıda yardımı ulaştırdı

DÜNYA

4 saat önce

Nijerya’da yerinden edilenlerin sığındığı kampta bina çöktü, 7 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA

4 saat önce

AB, yangın söndürme filosunun yarısını Yunanistan’a gönderdi

DÜNYA

4 saat önce

Eski ABD Başkanı Trump’ın sabıka fotoğrafından sonra parmak izleri de alay konusu oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.