Zelenskiy’den Hollanda başbakanı ile F-16 selfiesi: ’42 jet. ve bu sadece bir başlangıç’

Ukrayna’ya silah yardımları konusunda önemli bir eşik olan F-16’ların verileceğinin açıklanması sonrası Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Pazar günü Hollanda’ya sürpriz bir ziyarette bulundu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı sağlayacağını ilk kez resmi olarak dile getirdi.

İlk teslimat, F-16 filolarını, F-35’lerle modernize etmek isteyen Hollanda ve Danimarka tarafından yapılacak.

ABD’nin üretici ülke sıfatıyla, F-16 savaş uçaklarının Ukrayna’ya teslimatı konusunda Hollanda ve Danimarka’ya izin vermişti.

Güvenlik gerekçesiyle gizlice planlanan ziyaret kapsamında, Zelenskiy Pazar günü öğle saatlerinde Eindhoven’daki askeri havaalanına indi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra tarafından karşılanan Zelenskiy’nin Ukrayna’ya verilmesi planlanan uçakları inceledi.

Buluşmada savaş uçaklarının Ukrayna’ya teslimi konusunda herhangi bir tarih verilmedi.

Başbakan Rutte’ye göre F-16’ların teslimatı, lojistik hazırlık da dahil, tüm koşullar yerine getirildiği zaman mümkün olacak.

Bunun için öncelikle Ukraynalı pilotların ve yardımcı personelin eğitimlerinin tamamlamanması gerektiğini vurgulayan Hollanda Başbakanı, “Şu anda dil eğitimi hala devam ediyor. Bir an önce askeri eğitime başlamak ve ardından da uçakları bir an önce Ukrayna’ya teslim etmek istiyoruz” diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de, Twitter’dan şu açıklamayı yaptı:

“Bugün Ukrayna’nın hava kalkanını güçlendirmek için bir adım daha attık. F-16’lar, Rus teröristleri Ukrayna şehir ve kasabalarından uzak tutmak için kullanılacak.

“Başbakan Mark Rutte ve ben, pilotlarımız ve mühendislerimiz eğitimlerini tamamladıktan sonra Ukrayna’ya transfer edilecek F-16 sayısı konusunda anlaşmaya vardık.

“42 jet. Ve bu sadece bir başlangıç.”

En erken 2024 yazında

Hollanda’nın envanterinde 24’ü aktif kullanımda olmak üzere toplam 42; Danimarka’da da 30 adet F-16 uçağı bulunuyor.

Daha önce eski Doğu Bloku ülkeleri tarafından, Ukrayna’ya Rus yapımı savaş uçakları teslim edilmişti.

F-16 savaş uçaklarının en erken 2024 yaz aylarında Ukrayna’ya verilebileceği belirtiliyor.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı, savaş uçaklarının teslimatı koşullarından birinin, “başarıyla seçilmiş, test edilmiş ve eğitilmiş Ukraynalı personeli” olduğunu açıkladı.

Batılı 11 ülkenin oluşturduğu koalisyon öncülüğünde Danimarka’da Ukraynalı pilot, mühendis ve teknisyenlerden oluşan hava kuvvetleri personelinin eğitimi devam ediyor.

Ukrayna İsveç ile de savaş uçakları konusunda görüşüyor.

Volodimir Zelensky, eşi Olena ile birlikte Cumartesi günü Başbakanı Ulf Kristersson ile görüşmek için İsveç’e gitmişti.

Zelenskiy, Ukraynalı pilotların İsveç’in Gripen savaş uçaklarında da eğitime başladığını söyledi.

İsveç hükümeti, Haziran ayında Ukraynalı pilotlara, Saab yapımı çok maksatlı ve hafif tek motorlu Gripen savaş uçaklarını test etme şansı vereceğini açıklamıştı .

Hollanda şu ana kadar Ukrayna’ya yaklaşık 2 milyar euroluk askeri yardımda bulundu.

Lahey yönetimi, Almanya ile birlikte Ukrayna’ya zırhlı obüsler ile 100 adet Leopard 1 tankı ve 2 Patriot hava savunma sistemi gönderdi.