1 KİŞİ MANTAR ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Konya’nın Seydişehir ilçesinde mantar zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tol Mahallesi’nde oturan Nevin Candan, mide bulantısı şikayetleriyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
Candan, kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. AA
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KONYA HABER11 Haziran 2023
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KONYA BÜYÜKŞEHİR “VERİ AMBARI KONYA ÇALIŞTAYLARI” DÜZENLİYOR
“İLKOKULLAR ARASI 1 ATIK ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRİR 2” ATIK TOPLAMA YARIŞMASI’NDA DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLERİNİ ALDI
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