‘100’üncü Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu’ Ankara’da tamamlandı

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen ‘100’üncü Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu’ Çankırı-Ankara arasındaki 5’inci etap mücadelesiyle Ankara’daki 1’inci Meclis önünde tamamlandı. Dereceye giren sporculara ödüllerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Celal Adan verdi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhuriyetin 100’üncü yılı onuruna 16 takımdan 100 sporcunun katılımıyla düzenlenen tur, 1 Ağustos’ta Sivas’tan başladı. Bisikletçiler, Sivas, Amasya, Havza, Samsun, Çorum, Çankırı üzerinden toplam 5 etapla Ankara’ya 784 kilometre pedal çevirdi. Bisikletçiler, 5’inci ve son etapta Çankırı’dan Ankara’ya pedal çevirip, 1’inci Meclis önüne gelerek yarışı tamamladı. Yarışmada, Beykoz Belediyesi Spor Kulübü’nden Petros Mengs 1’nci, Konya Büyükşehir Belediyespor’dan Samet Bulut 2’nci, Vino SKO Team’den Daniil Marukhin ise 3’ncü oldu. Yarışmacılar ödüllerini, TBMM Başkanvekili Celal Adan’ın elinden aldı. Yarışmada birinci olan Petros Mengs, yarışma boyunca taşınan Türk bayrağını öperek Adan’a takdim etti.

‘ETKİNLİĞİN SİVAS’TAN BAŞLAMASI ÇOK ANLAMLI’

Törende konuşan Adan, yarışmanın başladığı Sivas’ın Türk tarihinde önemine dikkat çekerek, “Çift başlı kartal Anadolu’ya geldiğinde Sivas’a yerleşmiş ve orada Türk-İslam medeniyetinin en güzel mimari eserleri inşa edilmiştir. Ayrıca mazisi, cesaret ve kahramanlıkla yoğrulmuş Sivas, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’e de ev sahipliği yapmıştır. Dolayısıyla bu etkinliğin Sivas’tan başlaması çok anlamlı. Yarışma güzergahlarına baktığımız zaman da dün istiklal ve istikbalimiz için yürünen yollarda şimdi 100 yılı kutluyoruz ve tarihe not düşüyoruz” dedi.Adan, 5 Ağustos’un aynı zamanda Atatürk’ün ‘Başkomutanlık’ ünvanına sahip olduğu gün olduğunu da hatırlatarak, bu anlamda etkinliğin daha da anlamlı hale geldiğini söyledi.

Dünyada teknoloji anlamında büyük gelişmeler olmasına rağmen bisikletin teknoloji tarafından değiştirilemediğini söyleyen Adan, “Bisiklet değişmiyor, değişmemeli de. Hem çevre açısından, hem sağlık açısından, hem de sosyalleşme açısından çok önemli. Dünyada bu işe çok büyük emek veriliyor tabii ama TBMM’de de yapılan bazı faaliyetleri biliyorum. Bu konuda eski Spor Bakanımızın da şimdiki Bakanımızın da çok duyarlı olduğunu biliyorum. Bisiklet Federasyonu ve bisiklet sürücülerinin temel konuları ile ilgili Meclise ne gelirse sonuna kadar sahip çıkacağımızı ifade etmek istiyorum” diye konuştu.