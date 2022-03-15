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12 MART COŞKUYLA KUTLANDI

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Mart 15, 2022 13:11
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İstiklal Marşı’mızın kabulünün 101. yılında Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve vatan için toprağa düşen tüm şehitlerimizi anma günü coşkuyla kutlandı. Programa ilçe Kaymakamı Hüseyin Ece, Belediye Başkanı Recep Candan, İlçe MEM vekili Özgür Gedikli, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Abdülhamit han İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerin hazırlamış olduğu programda İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü ve Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ile ilgili şiirler okundu, slaytlar izlendi. İlçe genelinde istiklal marşını güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.
A.ARAN
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